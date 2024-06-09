Каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Каждое шестое ДТП в Тюменской области совершают водители транзитного транспорта. В этом году по их вине случилось 157 дорожных аварий, 19 человек погибли, 246 ранены, сообщает Госавтоинспекция региона.

Большинство аварий с водителями из других регионов произошло на федеральных трассах. При этом тяжесть последствий остается высокой: по вине водителей-транзитников гибнет каждый третий из всех погибших в ДТП в Тюменской области, ранения получает каждый пятый из травмированных в дорожно-транспортном происшествии.

"С этими водителями мы можем проводить профилактическую работу только когда они уже заехали на территорию нашего региона, - отметил начальник управления ГАИ Тюменской области Андрей Миллер. - Останавливаем, информируем об опасных участках автодорог, местах концентрации ДТП, разъясняем опасность маневров обгона и выезда на встречную полосу".

На всех тюменских участках федеральных трасс автоинспекторы обращаются к проезжающим с призывами через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона, надеясь, что это поможет уменьшить число ДТП.