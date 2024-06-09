Акция "Ночь ремесел здесь" пройдет в Тюмени в конце июня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Акция "Ночь ремесел здесь" пройдет в Тюмени в 29 июня. Недавно событие прошло в Ишимском музейном комплексе им. Ершова, где восемь ремесленников развернули свои открытые мастерские, предложив гостям уникальную возможность погрузиться в мир творчества.

Мастера разных направлений работали на глазах у посетителей. В течение всего вечера они демонстрировали тонкости своих ремесел, делились секретами мастерства, рассказывали о традициях и современных методах работы.

На мероприятии были представлены самые разные виды ремесел. Ольга Полукеева познакомила гостей с ватными игрушками. Мастерица показала, как из простых материалов создать удивительные украшения для любого дома. Виктор Максимович пригласил полюбоваться на то, как в руках мастера куски дерева, березового капа и сувеля превращаются в красивые и практичные вещи. Здесь же можно было посмотреть на процесс создания и реставрации деревянных наличников от Александра Чикунова, на плетение кружева на коклюшках в мастерской Елены Алякиной. Свечеварение и изделия из гипса представила Ольга Курганова. Лариса Швалова продемонстрировала лоскутное шитье и экопринт, Оксана Тагильцева – искусство бисероплетения на станке, а Ирина Берлина старинный вид вышивки - "филейную".

Особым дополнением к атмосфере вечера стало чаепитие. Своими авторскими сборами с иван-чаем угощал Александр Чикунов.

Проект "Ночь ремёсел здесь" реализуют при поддержке департамента культуры Тюменской области, сообщает Ишимский музейный комплекс имени П.П. Ершова.

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