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Предприятия Тюменской области, Ямала и Югры оформили кредитов на 387 млрд рублей под инвестпрограммы

Экономика, 15:10 11 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 387 млрд рублей оформили предприятия Тюменской области, Ямала и Югры на инвестиционные программы в первом квартале. Это на 45 % больше, чем годом ранее. Почти половину заемных средств получили компании нефтегазового сектора, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Еще около 77 млрд рублей займов оформили предприятия малого и среднего бизнеса, что на 18 % больше аналогичного периода 2023 г. Спрос на кредиты поддержали госпрограммы льготного кредитования и региональные меры поддержки.

Вместе с тем, в Банке России отметили, что на юге Тюменской области и автономных округах рост потребительской активности замедлился. Постепенно снижаются годовые темпы прироста оборота розничной торговли, общепита. В апреле несколько снизились продажи автомобилей после существенного роста в марте. По предварительным оценкам, наметились признаки возможного снижения расходов населения. Об этом говорится в майском докладе Банка России "Региональная экономика: комментарии ГУ".

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# Банк России , кредитование

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