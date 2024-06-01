  • 14 июня 202414.06.2024пятница
  • USD88,2080
    EUR94,8324
  • В Тюмени 32..34 С 3 м/с ветер северо-западный

Около 60 % обратившихся в органы занятости Тюменской области трудоустроены

Экономика, 13:09 14 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская область" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская область"

14,5 тыс. жителей Тюменской области обратились за содействием при поиске работы в органы занятости населения региона с начала года. Из них трудоустроены – 7,8 тыс. человек, сообщает департамент труда и занятости населения.

При этом, работодатели региона заявили 31 тыс. 182 вакансии. Самая большая доля предложений о работе – 3,2 тыс. в строительной сфере. Еще 12,9 тыс. вакансий в обрабатывающих производствах, образовании, сельском и лесное хозяйствах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, розничной и оптовой торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов, госуправлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении

Численность зарегистрированных безработных в Тюменской области составляет 2 тыс. человек. А уровень регистрируемой безработицы - 0,26 %.

Вакансии Тюменской области на портале "Работа России".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# занятость , трудоустройство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:09 14.06.2024Около 60 % обратившихся в органы занятости Тюменской области трудоустроены
11:52 14.06.2024Региональный фонд финансирования предпринимательства вошел в строительный кластер
10:13 14.06.2024В Тюменской области за апрель выдали более 1,8 тысячи автокредитов
09:40 14.06.2024В районе Комаровский в Тюмени построят 3,4 км дорог за счет инфраструктурных кредитов