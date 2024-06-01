Зрителям фестиваля "Лето в Тобольском кремле" предлагают автобусный трансфер

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автобусным трансфером предлагают воспользоваться гостям XV музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" 6 июля.

Автобус проследует от Тюменской филармонии до Тобольска. После концерта зрители на нем вернутся в областной центр.

"Кроме того, Тюменский областной союз туриндустрии в этом году впервые предлагает для организованных групп гостей фестиваля трансфер электропоездом. На нем можно уехать утром из Тюмени. Будет возможность прогуляться по Тобольску, потом посетить концерт и затем вернуться в Тюмень", — сказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина.

Электричка будет ехать до Тобольска 3 часа 10 минут без остановок. Выезд — в 10 часов 50 минут. В Тюмень она отправится в 23 часа 30 минут. Стоимость трансфера (Тюмень - Тобольск - Тюмень) плюс автобус, который отвезет от железнодорожного вокзала до Красной площади и обратно после концерта, - от 3 тыс. 500 до 3 тыс. 900 рублей с одного пассажира при группе 20-40 человек. Заявки принимают до 22 июня по телефону: 8-919-926-77-32.

Автобусы будут отправляться от Тюменской филармонии 6 июля в 15 часов. Стоимость билета — 1 тыс. 400 рублей. Справочную информацию можно уточнить по телефону 68-78-78.

Напомним, 6 июля в 21 час на территории Софийско-Успенского собора представят музыкально-драматическое действо "Ключ к Сибири". В нем примут участие актеры Сергей Бурунов, Сергей Шакуров, Александра Ребенок, а также оперные певцы Вероника Джиоева, Николай Землянских, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, певица и актриса Софья Онопченко, пианист Иван Бессонов. Режиссер концерта — Сергей Широков. Также зрители услышат Тюменский филармонический оркестр под музыкальным руководством Юрия Медяника, хоровую капеллу Тюменской филармонии под руководством заслуженного артиста РФ Альберта Мишина, хор Тобольской духовной семинарии (регент-священник Максим Ильиных).

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова