Большой концерт откроет "Лето в Тобольском кремле"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Большой концерт "Ключ к Сибири" откроет юбилейный XV музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который пройдет с 6 по 12 июля.

Открытие состоится на территории Софийско-Успенского собора в сопровождении Тюменского филармонического оркестра 6 июля, начало — в 21 час.

Об этом сообщила генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина на пресс-конференции, посвященной фестивалю.

Программа будет насыщенной, наполненной прекрасной музыкой, отметила она.

"Может быть, кто-то помнит, что первые фестивали проходили именно на этой площадке. Потом мы уже ушли за пределы Тобольского кремля. В концерте "Ключ к Сибири" примут участие известные артисты, лауреаты международных конкурсов. Ведущим будет Сергей Бурунов. Участие в музыкально-драматическом действе примут заслуженные артистки России Вероника Джиоева и Альбина Шагимуратова, Сергей Шакуров, Тюменская хоровая капелла и хор Тобольской духовной семинарии", — рассказала Вероника Кирюшина.

Художественный руководитель фестиваля "Лето в Тобольском кремле", главный дирижер и художественный руководитель Тюменского филармонического оркестра Юрий Медяник заметил, что в программе концерта сделан большой акцент на том, что слушатели находятся в Тобольске. Все выстроено таким образом, чтобы подчеркнуть историческую ценность города, которая заключена в людях, сыгравших решающую роль в культурном, научном развитии страны. В то же время Тобольск будет показан современным, развивающимся и высокотехнологичным.

"Жанровые особенности прошедших 14 фестивалей были именно академического толка. В 2023 году мы преподнесли публике сюрпризы — совместные концерты с Игорем Бутманом и Леонидом Агутиным. Тем самым мы показали, что фестиваль на открытой площадке в присутствии большого филармонического академического коллектива может быть разнообразен по жанрам. Открытие пятнадцатого "Лета в Тобольском кремле" — это итог прошедших фестивалей и дань уважения серьезным академическим проектам", — добавил Юрий Медяник.

Следующие концерты будут проходить на разных площадках города. 7 июля в церкви Захарии и Елизаветы концерт духовной музыки представит Тюменская хоровая капелла. "Очень красиво, мощно звучит духовная музыка в стенах храма, и всегда это привлекает большое количество слушателей. Обычно храм наполняется до самых дверей. Зрители с удовольствием слушают музыку", — добавила Вероника Кирюшина.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на сцене большого зала Тобольского драматического театра пройдет еще один концерт Тюменской хоровой капеллы.

9 июля в 17 часов начнется иммерсивный концерт "Страсти по Федору". Площадка, на которой выступит "Камерата Сибири" под управлением дирижера Фаузии Тажиной, — необычна. Это музей "Тюремный замок". Здесь не проводили еще ни одного концерта в рамках "Лета в Тобольском кремле".

"Иммерсивный — потому что никто не будет сидеть на месте. Никто не будет закреплен за определенной площадкой. Все будут передвигаться вместе с музыкантами. Зрителям предложат полное погружение в обстановку через художественное слово и музыку. Речь пойдет о периоде жизни Федора Достоевского, который был в пересыльной тюрьме", — рассказала генеральный директор Тюменского концертно-театрального объединения.

Юрий Медяник подчеркнул, что проведение иммерсивных спектаклей — это не только мода последних нескольких лет, но и один из способов привлечения аудитории.

12 июля всех приглашают на спектакль "Сибирь. Начало" от театра оригинального жанра "Гелиос". При помощи танца, хореографии, огня зрителям покажут необычайное шоу о том, как становилась Сибирь.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова