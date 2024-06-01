Поездка на свидание обернётся для бесправника уголовной ответственностью
Происшествия, 15:21 18 июня 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Мужчина, лишенный прав за пьяное вождение, задержан автоинспекторами на дороге Голышманово - Бердюжье. Пьяный селянин на мопеде ехал в соседнюю деревню на свидание с любимой.
Теперь нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция в Тюменской области.
Всего за последние три дня 48 водителей в состоянии опьянения были отстранены автоинспекторами от участия в дорожном движении в Тюменской области.