Поездка на свидание обернётся для бесправника уголовной ответственностью

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчина, лишенный прав за пьяное вождение, задержан автоинспекторами на дороге Голышманово - Бердюжье. Пьяный селянин на мопеде ехал в соседнюю деревню на свидание с любимой.

Теперь нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция в Тюменской области.

Всего за последние три дня 48 водителей в состоянии опьянения были отстранены автоинспекторами от участия в дорожном движении в Тюменской области.