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Поездка на свидание обернётся для бесправника уголовной ответственностью

Происшествия, 15:21 18 июня 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Мужчина, лишенный прав за пьяное вождение, задержан автоинспекторами на дороге Голышманово - Бердюжье. Пьяный селянин на мопеде ехал в соседнюю деревню на свидание с любимой.

Теперь нарушитель будет привлечен к уголовной ответственности за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, сообщает Госавтоинспекция в Тюменской области.

Всего за последние три дня 48 водителей в состоянии опьянения были отстранены автоинспекторами от участия в дорожном движении в Тюменской области.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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