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Тюменские психологи и логопеды помогают родителям детей с ОВЗ

Общество, 17:38 22 июня 2024

vk.com/club45872798 | Фото: vk.com/club45872798

Встречи с родителями детей с инвалидностью практикуют в реабилитационном центре "Родник" Тюмени. На площадке работали ведущие специалисты по социальной реабилитации, педагог-психолог Данил Варяев и логопед Карагодина Анна.

"Некоторые родители говорят, что не замечают особых сдвигов после курса реабилитации в "Роднике". Специалисты отвечают:"Ведется ли коррекционная работа с ребенком между реабилитациями? Реабилитация в нашем центре — это решение актуальных вопросов, корректировка "реабилитационного маршрута". В случае речевых нарушений, например, ребенку нужна постоянная коррекция между курсами. С детьми нужно заниматься и дома, в том числе и родителям", — поясняет Данил Варяев.

Формат индивидуальных консультаций тестируется в "Роднике" несколько месяцев. Каждый родитель, который приехал с ребенком в "Родник", может получить дополнительную консультацию вне установленного объема услуг, сообщает ОРЦ "Родник".

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