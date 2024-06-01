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Пятилетняя девочка пострадала в ДТП под Тюменью из-за невнимательности взрослых

Происшествия, 08:28 23 июня 2024

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на 11-ом км автодороги Тюмень - Омск 22 июня. Здесь столкнулись Toyota Camry и Nissan.

По предварительным данным регионального управления ГИБДД, Toyota въехала в заднюю часть Nissan, остановившегося на запрещающий сигнал светофора. 35-летняя водитель Toyota пояснила, что отвлеклась от управления авто и не успела затормозить.

В результате ДТП пострадали 37-летний водитель и 5-летняя девочка-пассажирка Nissan.

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

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