Пятилетняя девочка пострадала в ДТП под Тюменью из-за невнимательности взрослых
Происшествия, 08:28 23 июня 2024
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Пятилетняя девочка пострадала в ДТП на 11-ом км автодороги Тюмень - Омск 22 июня. Здесь столкнулись Toyota Camry и Nissan.
По предварительным данным регионального управления ГИБДД, Toyota въехала в заднюю часть Nissan, остановившегося на запрещающий сигнал светофора. 35-летняя водитель Toyota пояснила, что отвлеклась от управления авто и не успела затормозить.
В результате ДТП пострадали 37-летний водитель и 5-летняя девочка-пассажирка Nissan.
| Фото: ГИБДД Тюменской области