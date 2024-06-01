Александр Моор: энергия молодости и созидания помогает Тюменской области реализовывать масштабные проекты

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Энергия молодости, творчества и созидания помогает Тюменской области реализовывать масштабные проекты, добиваться поставленных целей и меняться к лучшему.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днём молодёжи.

По его словам, молодое поколение всегда активно участвует во всех важных событиях и процессах. Благодаря инициативности и заинтересованности молодежи, живет волонтерское и поисковое движения, развиваются региональные отделения детских и молодежных всероссийских организаций, реализуются предпринимательские, научно-технические и творческие проекты, укрепляя лидерские позиции нашего региона по многим направлениям.

Создавать условия для самореализации, открывать возможности для личностного и профессионального роста молодых людей – задача, которую Тюменская область решает комплексно. Действует система поддержки инициатив молодежи, для развития молодежных сообществ созданы востребованные современные общественные пространства. Уже сегодня в Тюмени в рамках нацпроекта "Наука и университеты" реализуется стратегический проект – Межуниверситетский кампус мирового уровня. Он расширит возможности для студенческой молодежи и укрепит конкурентные преимущества региона.

"Желаю всем молодым жителям Тюменской области неиссякаемой энергии и успехов на жизненном пути! За вами – будущее и Тюменской области, и России. Пусть все получится!" - сказал Александр Моор.