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Тюменский адвокат похитил у клиентов более 9 млн рублей

Происшествия, 12:14 25 июня 2024

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Семь с половиной лет колонии общего режима получил в Тюменской области адвокат, признанный виновным в мошенничестве.

Следствие установило, что с 2007 года по 2021 год осужденный, занимаясь юридической помощью, использовал подписи клиентов для изготовления подложных расписок о предоставлении им в долг крупных сумм.

Он также изготавливал подложные соглашения об оказании юридической помощи и акты приёма-передачи выполненных работ, внося заведомо ложные сведения о стоимости выполненных услуг.

В дальнейшем через суд злоумышленник взыскивал с клиентов суммы несуществующего долга. Девяти клиентам был причинён ущерб на 9,5 млн рублей.

Суд признал адвоката виновным, назначил ему наказание в виде лишения свободы, а также частично удовлетворил иски потерпевших о взыскании ущерба.

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# мошенничество , суд

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