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С начала эпидсезона клещевой энцефалит подтвержден у 24 тюменцев

Общество, 17:45 25 июня 2024

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

10 тыс. 396 обращений по поводу присасывания клещей зарегистрировано в медучреждениях Тюменской области по данным на 24 июня. Зарегистрировано 24 случая заболевания клещевым энцефалитом, 15 случаев - клещевым боррелиозом, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора

Среди пострадавших от укусов клещей 1 тыс. 814 детей до 14 лет. Наибольшее количество присасываний отмечено в Тюмени и Тюменском районе, в Тобольске, Ишиме и Заводоуковском городском округе.

Наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. На 24 июня против клещевого вирусного энцефалита привиты 111 тыс. 972 человека, из них 71 тыс. 593 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска.

В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. Жителям Тюмени окажут помощь в областной инфекционной клинической больнице по ул. Комсомольская, 54 а.

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# клещи , Роспотребнадзор

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