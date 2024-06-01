88 сотрудников Тюменского управления лесами повысят квалификацию
88 сотрудников Тюменского управления лесами повысят квалификацию. Они проходят обучение в рамках программы "Проведение отвода и таксации лесных насаждений", сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Занятия ведет преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Ольга Богданова. Курсы продолжительностью 40 часов включают теоретическую и практическую части. Практику специалисты проходят в учебно-производственном предприятии колледжа. Они выполняют натурное обследование лесного участка и пересчет деревьев, определяют полноту насаждений, породный состав, высоту и возраст деревьев, производят материальную оценку древесины.
Обучение в регионе проводится регулярно, что позволяет поддерживать высокий профессиональный уровень.