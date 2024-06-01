Стоимость жилья на вторичном рынке Тюменской области за полгода подросла на 3,4%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области за 1 полугодие 2024 года цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке увеличилась на 3,4%, и составила 119,2 тыс. рублей. Для шестимесячного отрезка это, по оценке экспертов Циан.Аналитики, которые подвели итоги первого полугодия на вторичном рынке недвижимости крупных (от 500 тыс. человек) городов России, очень скромный рост.

В выборку вошли 35 городов с численностью населения от 500 тысяч человек, а также Московская и Ленинградская области.

Минимальные темпы роста зафиксированы в Санкт-Петербурге (+0,2%), Москве (+0,4%), Владивостоке (+0,4%) и Ленинградской области (+0,5%). Фактически в этих локациях цены за первое полугодие 2024 года не изменились. Максимальный рост в Набережных Челнах (+9,2%), Красноярске (+8%), Махачкале (+7,9%), Барнауле (+7,5%).

Отрицательная динамика последних месяцев в столичных регионах, по словам эксперта Циан.Аналитика Елены Лапшиной, позволяет с высокой вероятностью говорить о постепенном развороте тренда со стагнации на небольшое снижение цен.

"После 1 июля ипотека станет одинаково недоступна как для вторичного рынка, так и для первичного (для тех, кто не подойдет в качестве заемщика по семейной или it-программе). Это может привести к перераспределению спроса (пусть и сократившегося) в сегмент готового жилья, где общий уровень цен чуть ниже и есть возможность торговаться", - заявила она.