Женщины от 25 до 44 лет чаще всего попадаются на уловки кибермошенников
Женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием чаще всего попадались на уловки кибермошенников. Портет жертв данного вида преступлений по итогам 2024 г. составил Банк России.
"Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений. В прошлом году среди пострадавших незначительно выросла доля пожилых людей", - сообщили в пресс-службе регулятора.
Всего 34 % граждан, принявших участие в опросе Банка России, сталкивались с разными видами кибермошенничества. При этом 9 % из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег.
"Телефонное и СМС-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров по-прежнему преобладают. Среди наиболее популярных методов обмана также получение доступа к аккаунтам людей на Госуслугах. Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги", - отметили в банке.
Большая часть пострадавших респондентов поделились, что потери из-за действий мошенников не превысили 20 тыс. рублей. Однако возросла доля крупных переводов: от 100 до 500 тыс. рублей. Большинство опрошенных (более 70 %) после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15 % пострадавших отдали им кредитные деньги. Обманутые стали чаще заявлять о хищениях: 42,8 % обращались в свой банк, 30 % — в полицию.