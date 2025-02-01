Женщины от 25 до 44 лет чаще всего попадаются на уловки кибермошенников

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женщины от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием чаще всего попадались на уловки кибермошенников. Портет жертв данного вида преступлений по итогам 2024 г. составил Банк России.

"Как правило, это городские жительницы, которым следует внимательнее относиться к соблюдению правил киберзащиты: использовать надежный пароль, не сообщать посторонним данные банковской карты или коды из СМС-сообщений. В прошлом году среди пострадавших незначительно выросла доля пожилых людей", - сообщили в пресс-службе регулятора.

Всего 34 % граждан, принявших участие в опросе Банка России, сталкивались с разными видами кибермошенничества. При этом 9 % из тех, кто контактировал со злоумышленниками, лишились денег.

"Телефонное и СМС-мошенничество, а также мошенничество с помощью мессенджеров по-прежнему преобладают. Среди наиболее популярных методов обмана также получение доступа к аккаунтам людей на Госуслугах. Примечательно, что пострадавшие обычно переходят по ссылке, которую присылают злоумышленники, а также добровольно переводят им деньги", - отметили в банке.

Большая часть пострадавших респондентов поделились, что потери из-за действий мошенников не превысили 20 тыс. рублей. Однако возросла доля крупных переводов: от 100 до 500 тыс. рублей. Большинство опрошенных (более 70 %) после общения со злоумышленниками лишились собственных сбережений, а 15 % пострадавших отдали им кредитные деньги. Обманутые стали чаще заявлять о хищениях: 42,8 % обращались в свой банк, 30 % — в полицию.