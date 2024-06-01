Поезда, самолеты, здания и даже герб в виде пряника сделали мастера на фестивале "Колмаковский пряник"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Поезда, самолеты и даже герб в виде пряника сделали мастера на фестивале в Заводоуковске. 29 июня здесь прошел III историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник".

Владелец "Настоящей пекарни", предприниматель Игорь Сироткин представил целую пряничную композицию. Лошадь запряжена в телегу, в которой сидит купец Колмаков.

"Большой детализации не получилось, но выглядит очень красиво. Это был очень трудоемкий процесс", - уточнил предприниматель.

Он рассказал, что бизнес открыл три года назад со своей семьей. До этого к общепиту никакого отношения не имел, а по образованию и вовсе является землеустроителем. Все эти годы семейное предприятие развивается, а его владельцы стремятся сделать его еще лучше. За месяц в пекарню приходят за вкусной выпечкой около 10 тыс. заводоуковцев. Он не сомневается, что их будет еще больше – пекарня расширяется. Новое заведение будет иметь формат кафетерия. В нем будут не только выпечка, но и салаты, блюда и столики, за которыми можно посидеть и насладиться едой.

Кулинар Евгения Цеткова – мама в декрете сделала пряник в виде железнодорожного вокзала: "У меня в первую очередь возникала идея о наследии Заводоуковска, связанном с открытием железнодорожной ветки. Это событие открыло окно в большой мир для нашего города".

Она первый раз выполняла имбирный пряник. На это у начинающей мастерицы ушло три дня. Внутри объект полый, а сверху покрыт глазурью. Труд молодой мамы высоко оценили члены жюри – она завоевала второе место фестиваля.

Светлана Шрайнер привезла свое творение на фестиваль из села Упорово.

"Нас пригласили в гости поучаствовать в фестивале пряника. Решила сделать паровоз. Домики и другие варианты, все новогодние. Паровоз полностью сделан из пряника. Единственное, что дым из попкорна", - рассказала кулинар.

По ее словам, не совсем хватило времени, чтобы дополнить композицию фигурками земляков. Но по решению фестивальных экспертов и без этого Светлане Шрайнер присвоен титул "Кулинарный профи". А ее работа завоевала первое место.

Известный в Тюменской области кондитер Анастасия Семянива прожила в с. Падун у Заводоуковска 16 лет.

"На данный момент я телевизионный кулинар. Нет ничего лучше, чем делать свое дело с любовью и тогда точно никто не сможет повторить и остаться равнодушным. Если мы говорим про локальную тюменскую кухню, то я бы сделал отвар из иван-чая. Это сделало бы изделие максимально узнаваемым. Про пряник с добавлением иван-чая я точно нигде еще не слышала. На фестивале я делаю заварной медовый пряник с добавлением корицы, имбиря, какао. Благодаря этому вкус пряника очень многогранный", - уточнила Анастасия Семянива.

Отметим, что гран-при фестиваля завоевала работа Елены Вилковой. Впрочем, в выигрыше остались все гости фестиваля, они получили не только хорошее настроение, но и отведали десятки вариаций любимого всеми с детства лакомства.

Ранее стало известно, что в Заводоуковске зарегистрировали бренд “Колмаковский пряник”.

Оксана Корнеенкова, Александр Лабыкин