Направления сотрудничества обсуждает делегация Тюменской области с вузами Казахстана

| Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Направления сотрудничества обсуждает делегация Тюменской области с вузами Казахстана. Встреча уже прошла в национальном исследовательском техническом университете им. К. И. Сатпаева. Этот один из старейших и наиболее престижных технических вузов Казахстана расположен в Алматы.

"Поездка — развитие системного взаимодействия с ведущими научными центрами Республики Казахстан. Наша команда уделяет этому направлению значительное внимание", - цитирует заместителя директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александра Горлатова инфоцентр регионального правительства.

Делегация региона также провела переговоры с представителями Института топлива, катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского. Учреждение специализируется на интеграции научного, образовательного и производственного процессов в области топлива, нефтехимии, катализа и электрохимии. Для Тюменской области интересен опыт разработки катализаторов и средств борьбы с коррозией.

Кроме того, тюменская делегация, в которую вошли представители вузов и Агентства инноваций, обсуждают с казахстанскими коллегами возможность проводить совместные научные исследования и реализовывать проекты.

Помимо работы в вузах Алматы, запланированы встречи в Атырау.