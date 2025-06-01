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Направления сотрудничества обсуждает делегация Тюменской области с вузами Казахстана

Экономика, 12:36 23 июня 2025

департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Направления сотрудничества обсуждает делегация Тюменской области с вузами Казахстана. Встреча уже прошла в национальном исследовательском техническом университете им. К. И. Сатпаева. Этот один из старейших и наиболее престижных технических вузов Казахстана расположен в Алматы.

"Поездка — развитие системного взаимодействия с ведущими научными центрами Республики Казахстан. Наша команда уделяет этому направлению значительное внимание", - цитирует заместителя директора департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Александра Горлатова инфоцентр регионального правительства.

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Делегация региона также провела переговоры с представителями Института топлива, катализа и электрохимии им. Д. В. Сокольского. Учреждение специализируется на интеграции научного, образовательного и производственного процессов в области топлива, нефтехимии, катализа и электрохимии. Для Тюменской области интересен опыт разработки катализаторов и средств борьбы с коррозией.

Кроме того, тюменская делегация, в которую вошли представители вузов и Агентства инноваций, обсуждают с казахстанскими коллегами возможность проводить совместные научные исследования и реализовывать проекты.

Помимо работы в вузах Алматы, запланированы встречи в Атырау.

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# вузы , департамент инвестиционной политики

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