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Тюменским дачникам напомнили о мерах пожарной безопасности

Общество, 12:25 23 июня 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

157 профилактических мероприятий провели в выходные, 21 и 22 июня, группы МЧС России в Тюменской области. В частности, организовано 71 профилактическое обследование населенных пунктов, 51 обследование садоводства или огородничества, 22 обследования территорий потенциального отдыха людей, 13 обследований территорий без жилых домов, отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты МЧС провели 98 профилактических мероприятий в жилом секторе, жителей которых ознакомили с требованиями пожарной безопасности. Также организовали по семь сходов граждан и совещаний с председателями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров.

Проинструктировано более 900 человек, распространено свыше тысячи памяток по пожарной безопасности. Для эффективной работы по пресечению нарушений особого противопожарного режима применялись беспилотные летательные аппараты.

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# пожарная безопасность

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