В Заводоуковске зарегистрировали бренд “Колмаковский пряник”

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Товарный знак “Колмаковский пряник” зарегистрирован. Получено соответствующее свидетельство. Об этом корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” рассказала глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

“Теперь этот фестиваль может быть проведен исключительно в Заводоуковске. Больше никто не сможет претендовать на проведение подобных событий. У нас есть идеи по проведению различных активностей, связанных с пряничным производством, но пока держим это в секрете. Только получили это свидетельство, которое дает нам право двигаться дальше, поэтому все интересные тонкости мы оставим на потом”, – поделилась Светлана Касенова.

Отметим, 29 июня в Заводоуковске проходят III историко-гастрономический фестиваль фестиваль “Колмаковский пряник” и празднование Дня города. В Центральном парке организованы различные мероприятия. Горожане и гости могут попробовать пряники от производителей.

Вторая часть праздника проходит на площади города. На торжественном мероприятии чествовали лучших жителей Заводоуковского городского округа, благодарили за вклад в развитие территории. Вечером состоится праздничное мероприятие.

“Так как у нас День города совпал с Днем молодежи, естественно, тоже отметим нашу молодежь, будем чествовать ее. Мы уже начали делать это накануне: прошел общий муниципальный выпускной вечер. На нем поздравили самых активных, креативных и талантливых выпускников”, – добавила глава Заводоуковского городского округа.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин