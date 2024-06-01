Состязания по выпеканию трехметровых блинов прошли в Ялуторовске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состязания по выпеканию трехметровых блинов прошли в Ялуторовске в День города, 29 июня. В “Битве блинопеков” победила команда шеф-поваров Тюмени – “Ассорти”.

“Ассорти” – представителям Sobolev Alliance – удалось перевернуть блин всей командой. “Мы вложили в наш блин любовь и душу. Рецепт нашего угощения называется “Блин – это по любви”. Всё, что мы делали, делали с любовью, поэтому блин получился, был самым вкусным, качественным”, – рассказала корреспонденту информационного агентства “Тюменская линия” представитель команды Зуля Тоборина.

“Просто жара сегодня была! Солнце грело, сковорода грела. Боролись четыре команды – представители Торгово-промышленной палаты, шеф-повара, предприниматели, сотрудники экопарка “Турист”. Самое главное – опыт. Важно все делать правильно”, – сказала известная теща Лара - Лариса Макарова.

Некоторые участники состязаний увидели трехметровую сковороду впервые. Алена Мельникова из Торгово-промышленной палаты сказала, что они приехали на гастрономическое соревнование на энтузиазме.

"Самое трудное – перевернуть блин. Мы сейчас посмотрели, выяснилось, что важна вся технология: и разогрев, и правильное распределение дров, и количество масла. Надо посмотреть всех, проанализировать и тогда появятся секреты. В какой-то момент мне показалось, что мы занимаемся керлингом. Жюри отметило, что мы очень слаженные", – сказала участница "Битвы блинопеков".

Отметим, 29 июня Ялуторовск отмечает День города. Ему исполнилось 365 лет. Гигантский блин впервые здесь попытались испечь в 2006 году.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин