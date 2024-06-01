Житель Абатского района получил переломы рук из-за взорвавшейся шины

Врачи сохранили руки 45-летнему жителю Абатского района, у которого были травмированы конечности из-за взорвавшейся шины. Тяжкий вред здоровью мужчина получил, когда накачивал колесо.

Врачи Областной больницы № 4 провели четыре малоинвазивные операции. "Операции проводились через маленькие разрезы. Такая техника позволяет стабильно зафиксировать переломы, что в будущем будет способствовать быстрому восстановлению и активизации пациента", — рассказал заведующий травматологическим отделением Парвинжон Азимов.

Медики отмечают важность соблюдения всех мер предосторожности и использования соответствующей защитной экипировки при выполнении тяжелых работ, особенно связанных с транспортировкой или ремонтом автомобилей.