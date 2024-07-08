Александр Моор: семья, взаимная любовь, верность - истинная ценность в жизни каждого человека

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семья, взаимная любовь, верность и поддержка родных – настоящее богатство, истинная ценность в жизни каждого человека.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днём семьи, любви и верности.

Семья связывает поколения, в ней по наследству передаются традиции и многовековой опыт. В Год семьи, объявленный президентом России, тюменцы делятся секретами семейного счастья, уникальными историями своих династий. Примеры преданности и крепких союзов нам показывают супруги, прошедшие рука об руку полвека и более. Многие из них торжественно встречают юбилеи свадьбы. В этом году уже более 400 супругов награждены благодарственными письмами и медалями за любовь и верность. Они делятся с нами своей житейской мудростью и вдохновляют молодых на создание счастливых семейных союзов.

"Дорогие земляки! Пусть в ваших домах всегда царят любовь и уважение, гармония и взаимопонимание. Желаю всем счастья, добра и благополучия!" - сказал Александр Моор.