Ко Дню Тюмени в Домашнем сквере обустроят ливневую канализацию

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Систему водоотведения в Домашнем сквере, пострадавшем от недавних дождей, создадут ко Дню города, сообщает администрация Тюмени. Руководитель управы Калининского округа Олег Савчук на месте обсудил с заказчиком и руководителями проекта варианты решения проблемы.

Обильные осадки размыли единственный дождеприёмный колодец, и вода хлынула в новый сквер со всего района. От нее пострадала одна из детских площадок, благоустроенный склон, в лаундж-зоне затоплены лежаки. В настоящее время подрядчик продолжает откачивать воду, затем начнет отмывать пострадавшие конструкции и плитку.

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Напомним, что озеленённую территорию возвёл за счёт собственных средств застройщик. Компания "Страна Девелопмент" планировала подарить тюменцам новое современное пространство ко Дню города. Глава города поручил взять на особый контроль вопрос водоотведения и восстановления сквера. Застройщик создал комиссию и до 20 июля планирует устроить ливневую канализацию закрытого типа.

До 27 июля будут восстановлены все конструкции, пострадавшие от воды.