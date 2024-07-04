Ко Дню Тюмени в Домашнем сквере обустроят ливневую канализацию
Систему водоотведения в Домашнем сквере, пострадавшем от недавних дождей, создадут ко Дню города, сообщает администрация Тюмени. Руководитель управы Калининского округа Олег Савчук на месте обсудил с заказчиком и руководителями проекта варианты решения проблемы.
Обильные осадки размыли единственный дождеприёмный колодец, и вода хлынула в новый сквер со всего района. От нее пострадала одна из детских площадок, благоустроенный склон, в лаундж-зоне затоплены лежаки. В настоящее время подрядчик продолжает откачивать воду, затем начнет отмывать пострадавшие конструкции и плитку.
Напомним, что озеленённую территорию возвёл за счёт собственных средств застройщик. Компания "Страна Девелопмент" планировала подарить тюменцам новое современное пространство ко Дню города. Глава города поручил взять на особый контроль вопрос водоотведения и восстановления сквера. Застройщик создал комиссию и до 20 июля планирует устроить ливневую канализацию закрытого типа.
До 27 июля будут восстановлены все конструкции, пострадавшие от воды.