Глава ВТБ Андрей Костин открыл первый офис банка в Луганске

| Фото: Даниил Ветров, архив пресс-службы ВТБ | Фото: Даниил Ветров, архив пресс-службы ВТБ

ВТБ расширил географию офисной сети. Президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин открыл офис в Луганске. Одновременно в городе заработало еще одно отделение ВТБ, а до конца года банк начнет обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке.

"Сегодня мы открыли первый офис в Луганске, где предлагаем полноценный набор финансовых продуктов и сервисов для жителей и предпринимателей республики. И это не просто новый офис. Это еще один важный этап интеграционного процесса региона в экономику страны, развитие банковской инфраструктуры, формирование стабильного рынка рабочих мест и, главное, конкурентного финансового предложения для россиян, проживающих в ЛНР", – сказал глава ВТБ Андрей Костин.

Офис в Луганске обслуживает розничных клиентов, в том числе по зарплатным проектам, и представителей малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба ВТБ.

Сегодня офисная сеть ВТБ насчитывает более 1,3 тысячи точек, это один из основных каналов продаж – каждую вторую операцию клиенты совершают в отделениях. Офисная сеть ВТБ сейчас доступна для 58 млн жителей России. В рамках Стратегии развития банк планирует увеличить сеть отделений на 40%.