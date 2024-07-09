Новая бригада врачей из Тюменской области приехала в Краснодон

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Краснодонского муниципального округа | Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Краснодонского муниципального округа

Врачи из Тюменской области приехали в Краснодон. В центральной городской многопрофильной больнице они будут принимать пациентов ближайшие два месяца, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.

В числе очередного десанта и заведующий отделением урологии тюменской ОКБ № 2 Станислав Хилькевич. Для него это уже вторая командировка в Луганскую Народную Республику. По его словам, даже будучи очень опытным врачом, здесь он получает неоценимый опыт.

В приемном отделении трудится заведующий отделением функциональной диагностики поликлиники № 5 Тюмени Владимир Голиков. У него это также второй приезд в Краснодон. Своих пациентов доктор ждет в приёмном отделении. Он отмечает, что выявляет много хронических заболеваний и для врача практика здесь колоссальная.

"Очень много пациентов, которые нуждаются в врачебной помощи, и не все своевременно обращаются в местные медицинские учреждения. Приходят запущенные, стараемся, им помочь", — рассказал Владимир Голиков.

Отметим, что по соглашению о сотрудничестве между правительством Тюменской области и администрацией Краснодонского муниципального округа с 2022 года на подшефной территории поработали около 40 тюменских врачей. Каждые два месяца в Краснодон приезжают до семи самых востребованных специалистов -это хирурги, реаниматологи, терапевты, эндокринологи, урологи. Опытные тюменские специалисты делятся знаниями с местными молодыми докторами.