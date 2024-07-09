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Договору о сотрудничестве Тюменской области, Югры и ЯНАО исполнилось 20 лет

Общество, 16:33 09 июля 2024

из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

9 июля – одна из важнейших памятных дат в новейшей истории Тюменской области. Ровно 20 лет назад губернаторы Сергей Собянин, Александр Филипенко и Юрий Неелов подписали документ стратегического значения – договор между органами государственной власти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Тюменской области Александр Моор.

“Это уникальный документ, аналогов которому нет. Он позволил сохранить самостоятельность трех наших регионов как субъектов Российской Федерации и разграничить полномочия. Договор закрепил систему устойчивых отношений между тремя регионами тюменской "матрешки", – написал глава региона.

На следующий год после подписания договора появилась программа "Сотрудничество". Благодаря ей с 2005 года на постоянное место жительства на юг Тюменской области из автономных округов переехали почти семь тысяч ямальских и югорских семей. Еще более 15 тысяч – получили социальные выплаты на покупку жилья в автономных округах

23,5 тысячи пенсионеров, переехавших из автономных округов на юг Тюменской области, получают доплаты к пенсиям, компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг и другую социальную поддержку.

По программе "Сотрудничество" за 20 лет в Югре и на Ямале построено, реконструировано и отремонтировано 200 объектов социальной сферы: школы, детские сады, больницы, центры культуры и спорта. Появилось более 1,6 тысячи км дорог.

В 2023 году вместе с губернаторами Югры и Ямала действие программы "Сотрудничество" продлили до 2035 года.

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# Александр Моор , договор

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