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Более 11 тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей

Общество, 11:53 10 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

11 тыс. 827 жителей Тюменской области обратились в медорганизации по поводу присасывания клещей с начала эпидсезона. 1 тыс. 932 человека - это дети до 14 лет.

На 8 июля зарегистрировали 33 случая заболевания энцефалитом, 24 случая - клещевым боррелиозом. Вакцинировали 121 тыс. 498 человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрировали на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний - в Тюмени и Тюменском районе. Это 5 тыс. 961 случай. Профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших.

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# клещевой боррелиоз , клещевой энцефалит

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