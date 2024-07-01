Более 11 тысяч жителей Тюменской области пострадали от укусов клещей
Общество, 11:53 10 июля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
11 тыс. 827 жителей Тюменской области обратились в медорганизации по поводу присасывания клещей с начала эпидсезона. 1 тыс. 932 человека - это дети до 14 лет.
На 8 июля зарегистрировали 33 случая заболевания энцефалитом, 24 случая - клещевым боррелиозом. Вакцинировали 121 тыс. 498 человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрировали на всех административных территориях области. Наибольшее количество присасываний - в Тюмени и Тюменском районе. Это 5 тыс. 961 случай. Профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100% пострадавших.