Дрон для дистанционного минирования тестируют тюменские бойцы СВО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дрон для дистанционного минирования испытывают в боевой обстановке тюменские бойцы СВО. К нему смастерили навесное оборудование для транспортировки и автоматической установки противотанковых мин на поле боя. Техника способна перевозить грузы до 50 кг, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Машиной управляет оператор дистанционно и работает в тандеме с БПЛА. Беспилотник служит в качестве ретранслятора и помогает корректировать движение и вести разведку местности.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области