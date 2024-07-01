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Дрон для дистанционного минирования тестируют тюменские бойцы СВО

Общество, 11:42 10 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дрон для дистанционного минирования испытывают в боевой обстановке тюменские бойцы СВО. К нему смастерили навесное оборудование для транспортировки и автоматической установки противотанковых мин на поле боя. Техника способна перевозить грузы до 50 кг, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Машиной управляет оператор дистанционно и работает в тандеме с БПЛА. Беспилотник служит в качестве ретранслятора и помогает корректировать движение и вести разведку местности.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области

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