  • 11 июля 202411.07.2024четверг
  • USD87,8551
    EUR95,3206
  • В Тюмени 29..31 С 3 м/с ветер юго-западный

Тюменские спасатели извлекли тело 57-летнего мужчины из реки Коктюль

Происшествия, 17:36 11 июля 2024

t.me/MCHSTYUMEN72

57-летний житель Ялуторовского района утонул в реке Коктюль 11 июля. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования извлекли его тело из воды недалеко от села Петелино.

По информации регионального управления МЧС, очередная трагедия произошла в необорудованном для купания месте. Спасатели призывают гостей и жителей области воздержаться от купания в несанкционированных местах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , ТОСЭР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:30 11.07.2024ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Тюмени
17:47 11.07.2024Многократно судимый житель Упорово хранил в сарае маковую соломку
17:36 11.07.2024Тюменские спасатели извлекли тело 57-летнего мужчины из реки Коктюль
16:41 11.07.2024Двух тюменцев привлекли к ответственности за проезд по зебре на велосипеде и самокате