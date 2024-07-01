Тюменские спасатели извлекли тело 57-летнего мужчины из реки Коктюль

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57-летний житель Ялуторовского района утонул в реке Коктюль 11 июля. Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования извлекли его тело из воды недалеко от села Петелино.

По информации регионального управления МЧС, очередная трагедия произошла в необорудованном для купания месте. Спасатели призывают гостей и жителей области воздержаться от купания в несанкционированных местах.