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В Тюмени участок ул. Федерации временно закроют для транспорта

Общество, 08:43 16 июля 2024

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени

Движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Федерации от здания № 2 стр. 3 по ул. Новой до здания № 110 по ул. Куйбышева в Тюмени с 23 июля по 10 августа. Ограничения связаны с капитальным ремонтом тепловых сетей, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Куйбышева и Карла Маркса.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

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# ограничение движения

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