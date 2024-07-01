В Тюмени участок ул. Федерации временно закроют для транспорта
Общество, 08:43 16 июля 2024
| Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени
Движение транспортных средств будет прекращено на участке ул. Федерации от здания № 2 стр. 3 по ул. Новой до здания № 110 по ул. Куйбышева в Тюмени с 23 июля по 10 августа. Ограничения связаны с капитальным ремонтом тепловых сетей, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
Объехать перекрытый участок можно по улицам Куйбышева и Карла Маркса.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.