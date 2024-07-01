Танцевальные туфельки подарят бабушкам-участницам ретротанцев к 80-летию Победы в Ишиме

| Фото: предоставлено Любовью Баклановой | Фото: предоставлено Любовью Баклановой

22 активные бабушки из Ишима стали участницами нового грантового проекта "Научусь я шить, вязать, в новом платье танцевать". Он стал продолжением успешно реализованной программы "Танцующие бабушки Ишима". Женщины решили освоить искусство шитья, вязания и танцевального мастерства.

По словам автора проекта Любови Баклановой, часть самых активных бабушек хотят быть примером для молодежи в сохранении исторической памяти, приносить пользу обществу, родному городу, учиться, получать новые навыки и умения.

Для участия в мероприятиях к юбилею Победы женщины решили сшить платья в стилистике 40-х годов, связать ажурные воротнички, которые были тогда в моде, научиться танцам довоенных, военных и послевоенных лет. Кроме того, освоить навыки подиумной походки, чтобы демонстрировать свои работы публике.

Любовь Бакланова рассказала, что в рамках проекта "Научусь я шить, вязать, в новом платье танцевать" бабушкам предоставят ткань для пошива платья и нитки для изготовления ажурного воротничка. Выбор ткани пал на хлопчатобумажный штапель, чтобы в нем было комфортно выступать в теплое время года, а впоследствии носить как нарядную одежду. Модель платья выберут сами участницы проекта, но она должна быть похожа на платья военных лет и созвучна настоящему.

Тем, кто успешно справится со всеми задачами, подарят для выступления туфельки для бабушки - специальную обувь для танцев. В этих нарядах и обуви коллектив выступит во Дворце культуры на танцевальном вечере "Ретротанцы" и на городском празднике, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кстати, на итоговом событии бабушки будут не только танцевать, но и учить молодежь танцам военных лет под живую музыку духового оркестра.

"Участники смогут окунуться в атмосферу ностальгии и потанцевать под знакомые мелодии прошлого. Это прекрасная возможность для людей старшего поколения вновь почувствовать себя молодыми и зажигательно покружиться в танце", - подчеркнула Любовь Бакланова.

Женский коллектив, добавила она, пополнился двумя мужчинами, один из которых – прекрасный гармонист, а второй – фотограф. Их также рассчитывают увлечь танцевальным проектом.

Добавим, проект-победитель Ишимской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов получил поддержку в размере 376 тыс. 354 руб. за победу во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года.

Инна Кондрашкина