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Тюменским предпринимателям помогут с подбором иностранного персонала

Экономика, 16:57 15 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поиском и подбором иностранного персонала для работодателей занимается Торгово-промышленная палата Тюменской области. Приоритетные страны по привлечению иностранной рабочей силы: Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Бангладеш и Северная Корея, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики.

Среди услуг, предоставляемых предприятиям, поиск и подбор персонала, сопровождение в оформлении патента и иных документов по линии миграционного законодательства, оказание консультационных услуг для иностранных граждан, переводы документов с нотариальным заверением и сопровождение для сдачи экзамена на знание русского языка, истории и права.

Первые заявки по подбору персонала от тюменских предпринимателей уже приняты в работу, сообщили в Торгово-промышленной палате.

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