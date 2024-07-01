В Тюменской области стартовал заключительный этап проверок на арендованных лесосеках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заключительный этап проверок на арендованных лесосеках проходит в Тюменской области летом. Сотрудники "Тюменьлеса" проверяют выполнение договоров лесопользователями.

Как сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области, весной и осенью на арендованных лесосеках проверяют выполнение работ по противопожарному обустройству и лесовосстановлению, а зимой – качество проведения рубок.

На лето приходится самый трудоемкий этап осмотра. За это время специалистам нужно побывать на всех участках арендаторов и проверить наличие не вывезенной древесины. А также качество очистки от порубочных остатков, сохранность почвенного покрова, подроста и молодняка.

Если по зимнику добраться вглубь леса не так трудно, то в теплое время года приходится иногда добираться по топям и болотам.

На видео департамента лесного комплекса Тюменской области сотрудники "Тюменьлеса" едут на осмотр лесосек в Вагайском районе.