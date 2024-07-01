В Тюменской области цена десятка яиц снизилась на 12,9 % за июнь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменcкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменcкая линия"

На 12,9 % снизилась цена десятка яиц в Тюменской области за июнь. Также в числе подешевевших продуктов макаронные изделия – минус 6,3 %, масло подсолнечное - 2,5 %, приводит данные Тюменьстат.

Более всего подорожали за месяц сливочное масло – плюс 9,3 %, сахар прибавил 6,5 %. Из товаров подросли в цене строительные материалы - на 6,5 %, мебель - 5,7 %, медикаменты - 5,1 %.

Бензин подрожал на 2,7 %, дизельное топливо – на 1,5 %.

Среди услуг рост продолжает зарубежный туризм, пассажирский транспорт, санаторно-оздоровительные путевки.

В Тюменьстате отметили, что на конец июня цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 2,6%, по России - на 3,9 %.