Группу подростков на мототранспорте остановили тюменские автоинспекторы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Группу подростков 13-15-ти лет на мототранспорте остановили автоинспекторы на ул. Фармана Салманова в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее на этой улице произошло ДТП с ребенком на мопеде.

Двое подростков были на мопедах, а один на мощном кроссвом мотоцикле с 15-летней пассажиркой. С родителями детей проведена разъяснительная работа, информация будет направлена в ПДН.

Мотоцикл эвакуирован.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают беречь детей, не позволять им управлять мототранспортом без водительских удостоверений.