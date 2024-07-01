  • 18 июля 202418.07.2024четверг
  • USD88,0872
    EUR96,3046
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер северо-западный

Группу подростков на мототранспорте остановили тюменские автоинспекторы

Происшествия, 19:43 17 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Группу подростков 13-15-ти лет на мототранспорте остановили автоинспекторы на ул. Фармана Салманова в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Ранее на этой улице произошло ДТП с ребенком на мопеде.

Двое подростков были на мопедах, а один на мощном кроссвом мотоцикле с 15-летней пассажиркой. С родителями детей проведена разъяснительная работа, информация будет направлена в ПДН.

Мотоцикл эвакуирован.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают беречь детей, не позволять им управлять мототранспортом без водительских удостоверений.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:30 17.07.2024Движение на трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе затруднено из-за ДТП
19:43 17.07.2024Группу подростков на мототранспорте остановили тюменские автоинспекторы
17:03 17.07.2024В Тюмени задержали 17 нелегалов
16:19 17.07.2024В Упорово задержали подозреваемого в краже 40 тысяч рублей с банковской карты