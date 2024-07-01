Группу подростков на мототранспорте остановили тюменские автоинспекторы
Происшествия, 19:43 17 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Группу подростков 13-15-ти лет на мототранспорте остановили автоинспекторы на ул. Фармана Салманова в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Ранее на этой улице произошло ДТП с ребенком на мопеде.
Двое подростков были на мопедах, а один на мощном кроссвом мотоцикле с 15-летней пассажиркой. С родителями детей проведена разъяснительная работа, информация будет направлена в ПДН.
Мотоцикл эвакуирован.
Сотрудники региональной Госавтоинспекции призывают беречь детей, не позволять им управлять мототранспортом без водительских удостоверений.