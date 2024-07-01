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Пять новых ФАПов начали работать в Тюменской области в 2024 году

Губернатор, 09:42 18 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов – в Заводоуковском городском округе, Голышмановском, Ярковском, Ишимском и Исетском районах начали работать в 2024 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём Telegram-канале.

До конца года на территории региона в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" откроются еще 14 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района, проинформировал глава региона.

"Такие пункты позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь – с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , ФАПы

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