Пять новых ФАПов начали работать в Тюменской области в 2024 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять новых фельдшерско-акушерских пунктов – в Заводоуковском городском округе, Голышмановском, Ярковском, Ишимском и Исетском районах начали работать в 2024 году, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своём Telegram-канале.

До конца года на территории региона в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена" нацпроекта "Здравоохранение" откроются еще 14 ФАПов и врачебная амбулатория в селе Успенка Тюменского района, проинформировал глава региона.

"Такие пункты позволяют жителям оперативно получать качественную медицинскую помощь – с использованием современного оборудования и цифровых технологий. Также есть возможность проводить телемедицинские консультации", - сказал Александр Моор.