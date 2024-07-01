Под Заводоуковском водитель опрокинул автомобиль в кювет и погиб
Происшествия, 15:35 18 июля 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
34-летний водитель погиб на 12-м км автодороги Новая Заимка - Колесниково - Комиссарово в Заводоуковском городском округе. ДТП с автомобилем "ИЖ" произошло около 23 часов 17 июля.
Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Находившийся за рулём житель с. Новая Заимка, скончался на месте.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.