Под Заводоуковском водитель опрокинул автомобиль в кювет и погиб

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летний водитель погиб на 12-м км автодороги Новая Заимка - Колесниково - Комиссарово в Заводоуковском городском округе. ДТП с автомобилем "ИЖ" произошло около 23 часов 17 июля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Находившийся за рулём житель с. Новая Заимка, скончался на месте.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.