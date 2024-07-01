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Под Заводоуковском водитель опрокинул автомобиль в кювет и погиб

Происшествия, 15:35 18 июля 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

34-летний водитель погиб на 12-м км автодороги Новая Заимка - Колесниково - Комиссарово в Заводоуковском городском округе. ДТП с автомобилем "ИЖ" произошло около 23 часов 17 июля.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, по предварительным данным, автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Находившийся за рулём житель с. Новая Заимка, скончался на месте.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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