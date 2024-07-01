Спикер урбанистического форума в Тюмени рассказала о проблемах редевелоперов

| Фото: предоставлено организаторами форума | Фото: предоставлено организаторами форума

Основатель Школы девелопера Эвелина Ишметова из Москвы выступила перед участниками II Форума "Урбанист-Капиталист" с докладом "Что такое редевелопмент и другие Ре". Она считает, что "Ре" вошли в норму, им не препятствуют, не удивляются. Но есть проблемы, и прежде всего, законодательные, которые препятствуют сохранению объектов, которым можно дать вторую жизнь.

"В профессиональных кругах те тренды, которые пытались донести архитекторы из Европы, рассказать о том, что в лофте жить модно, эти пространства классные, помогают самовыражаться – это тоже уже пришло. Лофтом сейчас никого не удивишь. Но с другой стороны, есть ощущение, что мы уперлись в стеклянную стену – с нормативной точки зрения ничего не поменялось. Если говорить об оценке двух идентичных объектов, стоящих рядом и один из них, предположим, объект культурного наследия, то за это никакого коэффициента для оценочных отчетов нет. В какой-то момент завинтили возможности активного вовлечения объектов культурного наследия в оборот (ОКН)", - пояснила Эвелина в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Создание зон опережающего развития в отдельно взятом городе или регионе позволило бы решить применение новых нормативов для редевелоперов, тех, кто способен работать с объектами – носителями истории. По словам эксперта, возможно создание фонда, в котором будут все ОКН города.

"Инвесторам чаще всего не понятно и у них нет экспертизы на эту тему, они считают экономику, она не сходится. А город или профильный департамент обладает данными и мог бы качественно распорядиться объектом, но у них, как правило, нет денег. Получается замкнутый круг – здесь есть деньги, но нет экспертизы, а тут есть экспертиза, но нет денег. Мы ждем, что где-то должно прорвать, назрела такая необходимость", - считает Эвелина Ишметова.

Как должен сохранить девелопер дух места - должно быть прописано в дизайн-коде города. Но к этому в стране еще не пришли, замечает спикер форума.

Перед начало мероприятия в "Конторе пароходства" гостья из Москвы прогулялась по Тюмени и отметила положительные примеры интеграции исторического наследия в жизнь города.

"В Тюмени есть большое количество малого и среднего предпринимательства, которое запускает бизнес, оформляет первые этажи в кафе и рестораны. Видно, что поддержка есть. И есть ощущение, что мелких объектов стрит-ритейла, составляющих пешеходную архитектуру, будет больше", - уверена Эвелина.

Более 430 представителей из разных городов зарегистрировались на форум "Урбанист-Капиталист" в Тюмени. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Участники обсудят темы редевелопмента, реновации, концепции эволюции городов и другие.

Анжела Лебедева