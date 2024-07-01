В Тюменской области по эскроу-счетам строится почти 100 % жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

14 тыс. 946 договоров участия в долевом строительстве зарегистрировано в Тюменской области за полгода. Счета эскроу составляют 99,8 %.

Счет эскроу – это специальный счет хранения денежных средств дольщика. Более четырех лет действует закон, согласно которому дольщик не переводит деньги напрямую застройщику, а вносит средства на такой счет и застройщик сможет их получить только после предоставления в банк разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или сведений о размещении этой информации в ЕИСЖС, пишет "Мегатюмень".