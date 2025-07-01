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В Ярковском районе школу-детсад сдадут в эксплуатацию к 1 сентября

Экономика, 16:38 14 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу-сад в д. Большой Краснояр Ярковского района введут в эксплуатацию к 1 сентября. Завершение строительных работ запланировано на середину августа.

За строительством в ежедневном режиме с помощью онлайн-камер, установленных на территории, следят специалисты Главного управления строительства Тюменской области.

На сегодня завершены работы: по возведению коробки здания; по установке котельной; завершаются работы по устройству внутренних инженерных сетей, устройству фасадов и установке витражей; ведутся работы по чистовой отделке помещений и благоустройству территории.

В здании школы запроектированы: школьная столовая с пищеблоком, спортивный зал со вспомогательными помещениями, учебные классы, группа кратковременного пребывания детей, медкабинет, библиотека-книгохранилище, кабинет для кружков.

В левом крыле здания расположен блок начальных классов. В каждом кабинете предусмотрен гардероб.

В правом крыле здания расположен спортивный зал. При зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек со своими душевыми и санузлами, инструкторская, снарядная и кладовая спортивного инвентаря. Здесь же расположена столовая на 30 мест.

По проекту школа-сад рассчитана на 60 учеников и 20 дошколят.

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# ГУС Тюменской области , строительство школ

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