Гостиницу в кампусе Тюмени начнут строить уже в этом году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первым объектом, который начнут строить в межвузовском кампусе в Тюмени, станет гостиница на 120 мест. Участок уже отсыпали и передали концессионеру в аренду.

Ход работ проверил губернатор области Александр Моор во время рабочей поездки по Тюмени 23 июля.

"Все остальные объекты - более крупные, поэтому и принято решение начать с гостиницы. Конечно, можно было бы не торопиться и начать строить ее в 2025 году, но поскольку концессионер успевает, то нужно делать. Тем более с учетом подорожания материалов строить нужно быстро", - сказал глава региона.

В гостинице будет 70 одноместных, двухместных и семейных номеров. На первом этаже планируют разместить кафе, на 11 и 12 этажах — офисные помещения.

На участке под размещение остальных объектов кампуса продолжаются работы по отсыпке. Их планируют завершить в декабре 2024 года. Сейчас АО "Мостострой-11" ведет работу по инженерной подготовке территории для строительства. Завезено 900 тыс. кв. м (82 % от планового объема). Завоз пескогрунта ведется одновременно из трех карьеров, для этого задействовано более 100 единиц дорожной техники и более 200 человек.

Параллельно идет работа содержательного наполнения концепции кампуса, а также проектирование еще девяти его объектов.

"Важно провести все необходимые переговоры с будущими индустриальными партнерами. Это нужно для того, чтобы определить внутри кампуса расположение лабораторий. Главное, на этом этапе проектирования продумать и минимизировать возможные ошибки для создания научно-технического развития, реализации технических проектов. Недавно проводили переговоры с Biocad. Мы проговорили, что вместе проработаем необходимые лаборатории, потому что фармацевтика очень перспективное направление. Сейчас идет сложная, но интересная работа", - добавил Александр Моор.

Напомним, что кампус мирового уровня в Тюмени строится в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Виктория Макарова