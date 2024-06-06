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Алексей Райдер: межвузовский кампус — намного больше, чем просто стены

Общество, 17:59 05 июня 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Рассказывать о таком масштабном проекте на этой важной площадке было волнительно и ответственно, поскольку за этим выступлением стоит большой и кропотливый труд многих людей.

Об этом заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер рассказал, комментируя презентацию проекта межвузовского кампуса на выставке "Россия" на ВДНХ в рамках дней Урало-Сибирского макрорегиона 5 июня.

Напомним, рассказывая о проекте, Алексей Райдер подчеркнул, что эта идея родилась не в кабинетах чиновников, а стала закономерным результатом широких общественных обсуждений.

"Были множественные туры обсуждений, порядка восьмидесяти тысяч участников", – поделился Алексей Райдер.

Он подчеркнул, что проект кампуса — это намного больше, чем просто строительство.

"Возвести стены — это одно, благо, добросовестные строители в Тюменской области точно умеют с этим справляться. Совсем другое — наполнить эти стены смыслами и перспективами дальнейшего развития для каждого", – считает он.

Замгубернатора добавил, что Тюмень еще не видела такого масштабного с инфраструктурной точки зрения проекта — это 167 тыс. квадратных метров полезной площади и около 10 объектов.

"И именно там будут жить, развиваться наши молодые ребята и их преподаватели, а также наши технологические и индустриальные партнеры. Площадки уже формируются так, чтобы процесс обучения шел непрерывно", – рассказал он.

Николай Ступников

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# Алексей Райдер , ВДНХ , кампус

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