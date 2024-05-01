Наталья Шевчик: межвузовский кампус - это проект века для Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Межвузовский кампус - это проект века для Тюменской области. Об этом сказала зампредседателя Тюменской областной думы Наталья Шевчик, комментируя отчёт губернатора Александра Моора о работе правительства в 2023 году.

Наталья Шевчик отметила, что кампус станет настоящим городом с умным содержанием. Он поспособствует повышению качества подготовки студентов в вузах Тюменской области. А это, в свою очередь, решит задачи по развитию предприятий, отраслей, подготовке кадров.

"Кампус переформатирует город и регион в совершенно иную среду и другое качество жизни. Его содержательная концепция прошла оценку на федеральном уровне. В ней определены направления, которые определят архитектурно-планировочную концепцию кампуса. Уверена, что все планы будут реализованы", - отметила зампредседателя облдумы.

Наталья Шевчик также высоко оценила результаты работы по развитию и поддержке НКО. По ее словам, это говорит о правильно выбранных акцентах в развитии гражданского общества.

"Отчёт это всегда большое событие, подведение итогов работы всего региона и его жителей. За каждой цифрой стоит труд наших земляков, эффективность управления. Думаю, у депутатского корпуса, как и у меня, есть глубокое удовлетворение тем, как развивается наш регион", - добавила Наталья Шевчик.

Оксана Корнеенкова