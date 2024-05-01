Тюменские студенты на хакатоне разработали идеи для идеального межвузовского кампуса

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Пять студентов Тюменского госуниверситета поучаствовали в студенческом "НЕЙМАРК.Хакатоне", который как часть Всероссийской конференции "Цифровая индустрия промышленной России" прошел в Нижнем Новгороде. Команды разрабатывали идеи для идеального межвузовского кампуса, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Илья Кондратьев, Виталий Струнин, Александр Герасимов, Артём Жменько и Елизавета Шлычкова вместе с представителями университетов из 13 регионов страны разделились на 10 команд. В течение 24 часов они проектировали, что, по их мнению, должно быть в современных межвузовских кампусах, формировали техническое задание к цифровым ресурсам, разрабатывали дизайн-код пространств и структуру сервисов.

"Кампусы мирового уровня станут пространством возможностей в первую очередь именно для студентов, поэтому так важно привлекать ребят к разработке концепций. К тому же наши студенты готовы к проектной работе, умеют в ограниченное время предлагать продуманные и содержательные решения", — отметил куратор тюменской делегации, руководитель департамента технологического трека НЦМУ в ТюмГУ Александр Ермаков.

Третье место на хакатоне заняла команда, в состав которой вошла студентка четвертого курса направления "Лингвистика" Елизавета Шлычкова.

"На хакатоне в основном собрались представители информационных направлений, но были и гуманитарии: например, журналисты или, как я, лингвисты, — прокомментировала она. — Хоть я и лингвист, но компьютерный: умею программировать, разбираюсь в сфере NLP (обработке естественного языка), окончила цифровую кафедру ТюмГУ. Однажды участвовала в дататоне, и мне хотелось попробовать силы снова. Такой возможностью стало мероприятие в Нижнем Новгороде. Работали больше с идеями, но я также создавала 3D-модель зданий".

Ребята разрабатывали проект кампуса за Уралом, который получил название "120-летний человек". Студентка рассказала, что они сделали упор на научные исследования, объединение существующих дисциплин с медициной и науками о жизни. Елизавета среди прочего выдвинула идею о разработке образовательной программы по нейролингвистике для изучения афазий (нарушений речи). По ее словам, концепция проекта несколько раз менялась, но в итоге они пришли к междисциплинарному кампусу, служащему общей цели, — увеличению средней продолжительности жизни человека до 120 лет.

В Тюмени реализуется проект межуниверситетского кампуса, одной из специализацией которого станет биобезопасность живых систем. Ведущие тюменские ученые занимаются исследованиями, цель которых обеспечить высокое качество жизни.

"Проект кампуса в Тюмени — прекрасная идея! — добавила Елизавета. — Я видела кампусы в других городах России, но вдохновением для меня стал тот, что в Чанчуне (Китай). Я училась там по обмену. Это кампус закрытого типа с огражденной территорией, где всегда безопасно — город в городе, в котором есть магазины, пункты выдачи, кафе, спортивные площадки. При этом, выйдя за территорию, сразу же оказываешься в центре городской жизни. Мне кажется, это интересный вариант для кампуса, который связан с остальным миром".

Команды, участниками которых стали студенты ТюмГУ Илья Кондратьев и Артём Жменько, отмечены на хакатоне спецпризами. Ребята получили персональные сертификаты для обучения по программам дополнительного образования.

Напомним, проект по созданию межвузовского кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", осуществляемого Минобрнауки России.