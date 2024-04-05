В Тюмени разработают образовательную модель для межуниверситетского кампуса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники второго такта проектно-аналитической сессии "Единое образовательное пространство межуниверситетского кампуса мирового уровня в г. Тюмени" разрабатывают образовательную модель, которая будет осуществляться на его базе. Мероприятие проходит в Государственном аграрном университете Северного Зауралья 5 апреля.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представителей пяти ключевых вузов Тюмени приветствовал проректор по образовательной деятельности Тюменского индустриального университета, руководитель группы "Образование" в рамках проектного офиса межуниверситетского кампуса Раис Абдразаков.

"Сегодня постараемся решить, какие программы мы запустим с 1 сентября 2024 года по образовательной модели, которая будет осуществляться уже с прицелом на кампус. Попробуем отработать инструменты и механизмы, обеспечивающие сетевое взаимодействие университетов, участвующих в реализации проекта "Межуниверситетский кампус". Он реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", - подчеркнул он.

Участники начали обсуждение по разработке образовательной модели в составе четырех рабочих групп: "Химическая технология", "Биология", "Агроинженерия" и "Биотехнология".

Модератор последней, кандидат технических наук, доцент центра проектного обучения высшей инженерной школы Тюменского индустриального университета Владимир Берг рассказал, что эта рабочая группа включает в себя представителей и разработчиков образовательных программ со стороны медуниверситета и представителей из других вузов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

По его словам, мероприятие направлено на развитие именно образовательного блока. Понимание того, какое образование должно быть в кампусе международного уровня в Тюмени, нужно сложить всем университетам вместе. Для этого каждый вуз предложил для кампуса образовательные программы уровня магистратуры.

"Сегодня предстоит обсудить и понять, как эти программы будут существовать, как они зайдут на кампус, кто попадет на них, как будет происходить отбор, образовательный процесс. То есть, весь механизм, всю модель реализации", - пояснил Владимир Берг.

В интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Раис Абдразаков рассказал, что в текущем моменте на начальном этапе важно отработать модели, наработать практики, возможно, понять, что какие-то решения не очень удачные.

"Чтобы затем, когда будем переносить образовательный процесс на кампус, вся механика была отработана, ребята, которые туда придут, могли сразу учиться на полную мощность. А мы таким образом сможем привлечь еще больше талантливых студентов в наш город", - заявил он.

В проектно-аналитической сессии участвуют преподаватели, организаторы учебного процесса, администраторы и люди, привлеченные непосредственно к реализации проекта, изо всех вузов Тюмени. Обеспечено их взаимодействие в каждой из четырех групп.

"Те программы, которые будут реализовываться в кампусе, обязательно должны быть сетевые, то есть реализовываться с участием всех университетов Тюмени. Монопрограмм на кампусе не будет", - резюмировал проректор.

Инна Кондрашкина