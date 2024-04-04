Макет тюменского кампуса презентовали замминистра строительства РФ

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Макет будущего тюменского межуниверситетского кампуса презентовали заместителю министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Никите Стасишину.

Во время экскурсии по экспозиции ему рассказали, что в Тюмени строительство кампуса стартует по нацпроекту "Наука и университеты" в 2025 году и завершится в 2028 году.

В проекте - возведение самых современных учебных и научных лабораторий, технопарка, комфортных мест для проживания и пространств для творчества и занятий спортом.

Тюменский кампус — это не только совокупность объектов, но и закономерный этап развития научно-технологической повестки региона, он станет инфраструктурным каркасом научных организаций и дополнит архитектурный облик Тюмени.

В настоящее время ведется подготовка площадки и проектирование объектов будущего межуниверситетского кампуса.