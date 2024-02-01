Тюменский кампус призван решить задачу создания центров научно-технологического развития

| Фото: Минобрнауки России | Фото: Минобрнауки России

Межвузовские кампусы призваны решить задачу создания центров научно-технологического развития в регионах. Речь идет о разных партнерствах — с городскими сообществами, образовательными организациями, индустриальными партнерами и научными центрами, концессионерами, а также сетевое взаимодействие между кампусами.

Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук на круглом столе, который прошел в рамках дня "Наука и университеты" на выставке "Россия".

"Кампусы должны быть открыты для жителей и гостей города, стать точкой притяжения и доминантой в городской среде. Сегодня каждый регион старается сделать объект ярким и визуально привлекательным для людей, но для нас особенно важно, чтобы он не только привлекал архитектурно, но и был наполнен смыслами. На территории каждого кампуса должны быть созданы совместные лаборатории с предприятиями региона. С одной стороны — это помощь процессу строительства за счет дополнительных вложений, а с другой — создание важных для региона лабораторий, которые будут решать пласт задач, необходимых реальному сектору экономики", — сказал заместитель министра.

Кроме того, по его словам, партнерства должны способствовать повышению качества образовательных программ. "Наша задача — создавая именно сеть современных кампусов, сформировать также партнерства между ними. Уже есть четыре подобных межрегиональных соглашения, и такой вид партнерства действительно продуктивен", - подчеркнул он.

| Фото: Минобрнауки России | Фото: Минобрнауки России

В планах до 2030 года получить свыше 300 практико-ориентированных образовательных программ, разработанных с партнерами, больше 250 сетевых образовательных программ, более 50 объектов инновационной инфраструктуры, более 460 соглашений о практической подготовке и более 180 структурных подразделений, созданных совместно с внешними партнерами.

На сегодняшний день заключено 12 концессионных соглашений, в том числе и в Тюмени. В 2023 году на ПМЭФ были подписаны соглашения о сотрудничестве и намерениях по развитию сети современных кампусов между регионами.

Строительство университетских кампусов с использованием механизма государственно-частного партнерства — это первая за последние 60 лет программа комплексного инфраструктурного развития сферы высшего образования и науки.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.