  • 22 августа 202322.08.2023вторник
  • USD94,1424
    EUR102,5719
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписали на форуме "Технопром-2023"

Общество, 16:20 22 августа 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписали на Х Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске. Регион стал на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для области проекта, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Программа создана по поручению президента России и реализуется в рамках нацпроекта "Наука и образование". Церемония подписания прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Компания-концессионер – "Врата Сибири".

скриншот видео | Фото: скриншот видео

"Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области. Впереди – много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб", - добавил глава региона.

Также он отметил, что на этапе создания важно совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Александр Моор , кампус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 22.08.2023Чугунный водопровод на ул. Ленина в Тюмени заменили на новую сеть
17:59 22.08.202323 августа - события дня
17:37 22.08.2023Семье тюменского участника спецоперации помогут собрать младшую дочь в школу
17:04 22.08.2023Выпускники медколледжей Тюмени и Тобольска работают в больнице Увата