Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписали на форуме "Технопром-2023"

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Концессионное соглашение по строительству кампуса в Тюмени подписали на Х Международном форуме технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске. Регион стал на один шаг ближе к реализации амбициозного и важного для области проекта, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

Программа создана по поручению президента России и реализуется в рамках нацпроекта "Наука и образование". Церемония подписания прошла в присутствии заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко. Компания-концессионер – "Врата Сибири".

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

"Это самое крупное с финансовой точки зрения и самое сложное с юридической стороны соглашение в истории Тюменской области. Впереди – много работы. Предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тысяч квадратных метров. Чтобы быстро решать возникающие вопросы, вместе с концессионером организовали региональный оперативный штаб", - добавил глава региона.

Также он отметил, что на этапе создания важно совместно с вузами проектировать внутреннее содержание и пространства кампуса. Именно под это будет создаваться внутренняя инфраструктура.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.