Президент России дал поручение по финансированию межвузовского кампуса в Тюмени

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Владимир Путин полностью одобрил и поддержал первые предварительные итоги, а также дал поручения перейти к началу финансирования работ по кампусам второй волны отбора. К ней относится и межвузовский кампус Тюмени.

Глава государства обсудил реализацию программ создания всех 17 кампусов, прошедших отбор, с заместителями председателя правительства России Дмитрием Чернышенко и Маратом Хуснуллиным, министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым. Участником встречи стал и губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Это серьезный импульс к развитию всей системы высшего образования региона. Так как его результатом станут самые современные учебные и научные лаборатории, технопарк, комфортные места для проживания и пространства для творчества и занятий спортом. Наш региональный штаб работает в полном соответствии с единым федеральным стандартом по созданию кампусов, чётко соблюдая все сроки и контрольные точки дорожной карты проекта, подписанной правительством области и Минобрнауки России", - написал губернатор области в cвоем Telegram-канале.

Отметим, что общая стоимость работ по созданию 17 кампусов превышает 500 млрд рублей, федеральные средства - 40 %. В них будет создано более 400 новых лабораторий, почти 150 объектов инфраструктуры, а также запущено свыше 300 новых образовательных программ.

Строительство межвузовского кампуса в Тюмени стартует в 2025 году и завершится в 2028 году.

Напомним, сеть кампусов создается по национальному проекту "Наука и университеты", инициированному президентом России.