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Межвузовский кампус Тюмени может стать драйвером развития человеческого капитала студентов

Общество, 14:03 24 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Межвузовский кампус Тюмени может стать драйвером развития человеческого капитала студентов. Совокупность знаний, умений, навыков всегда нужно использовать в полной мере, уверена заместитель генерального директора АНО "Агентство инноваций" Евгения Миронова.

"Мне кажется, мы редко думаем про то, как молодой человек сам может себя организовать и научиться выстраивать свою траекторию. Эту субъектность сложно проявить во время учебы в высшем учебном заведении, такие навыки не всегда развиты у ребят, это непростой процесс. В кампусе же такая работа должна вестись обязательно", - сказала она.

Евгения Миронова добавила, что рабочая группа по молодёжной политике в кампусе, проанализировав несколько источников, продумывает концепцию и механизмы работы с молодежью. Они отошли от традиционных методов, когда создается событийная линейка для молодежи, выбрав компетентностный подход.

"Если еще принять тот факт, что у нас кампус технологического типа с элементами предпринимательского, то здесь будут обучаться особенные ребята, которые должны проявлять свою инициативу, креативное мышление, пробовать делать какие-то продажи, возможно, создавать продукты, меняющие сам кампус, город или регион. Поэтому в концептуальную модель мы вложили несколько устойчивых и универсальных компетенций. То есть будут какие-то события, которые ребята придумают, а мы поддержим это определенной инфраструктурой", - подчеркнула заместитель генерального директора.

Отметим, 2023 год был посвящен наполнению кампуса. С 2024 года начинается стадия проектирования. В 2025 году планируется начать строительство, а в эксплуатацию объект введут в 2028 году. Всего предстоит построить 10 объектов, их общая площадь составит 167 тыс. кв. метров. Проект реализуется по поручению президента страны Владимира Путина в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Минобрнауки России.

Виктория Макарова

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# кампус , национальный проект Наука и университеты , студенты

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